30 settembre 2021

Porto di Genova, affidati i lavori per il nuovo Autoparco Aeroporto Sestri Ponente

Approvato il regolamento dello Sportello Unico Amministrativo

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha affidato a I.L.S.E.T. Srl la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, del valore di 572mila euro, relativi al nuovo Autoparco Aeroporto Sestri Ponente, intervento che prevede l'ampliamento dell'attuale autoparco lungo la pista dell'aeroporto di Genova adibito ad area di sosta temporanea per gli autotrasportatori diretti al porto di Genova.

Il progetto copre un'area di 6000 metri quadri e prevede, a completamento dell'opera, la realizzazione di una rete di smaltimento delle acque, la realizzazione di una nuova pavimentazione e il potenziamento dell'impianto di illuminazione.

Intanto ieri il Comitato di gestione dell'AdSP ligure ha approvato il regolamento dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) per la semplificazione e digitalizzazione. L'avvio operativo dello Sportello consentirà di velocizzare e semplificare i procedimenti amministrativi e autorizzativi concernenti le attività economiche. L'ente portuale ha specificato che entro il prossimo 31 dicembre intende assicurare la gestione tramite il SUA di almeno il 25% dei procedimenti indicati nel regolamento, tra cui il rilascio di autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali, le procedure di accesso agli atti e le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici portuali.

Il Comitato ha approvato anche il protocollo d'intesa tra l'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e Federmanager per il recepimento del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, firmato il 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager, valido anche per dirigenti e segretari generali delle Autorità di Sistema Portuale.

Inoltre sono state approvate alcune sospensioni di aree in concessione per dare avvio e proseguire importanti opere infrastrutturali quali la riqualificazione dell'edificio Hennebique, la nuova Torre Piloti, lo spostamento del Viadotto di Voltri-Prà e il consolidamento dell'accosto di ponente di Ponte dei Mille.

L'AdSP ha reso noto che il Comitato di gestione ha poi aggiornato la seduta per l'esame dell'argomento iscritto all'ordine del giorno relativo al rilascio della concessione pluriennale in capo a Terminal Rinfuse, tenuto conto della richiesta in tal senso della Commissione Consultiva e dei membri del Comitato di gestione.



