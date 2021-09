30 settembre 2021

La canadese CPP Investments compra la società terminalista statunitense Ports America

Movimenta annualmente un traffico containerizzato pari a 13,4 milioni di teu

Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), gestore di fondi pensionistici canadese, ha stretto un accordo vincolante con la statunitense Oaktree Capital Management per acquisire l'intero capitale della Ports America, che è la principale società terminalista indipendente americana ed opera in 33 porti e 70 località statunitensi. CPP Investments detiene una partecipazione di minoranza in Ports America dal 2014. Le parti prevedono che la transazione sarà portata a termine nell'ultimo trimestre di quest'anno.

Ports America movimenta annualmente un traffico containerizzato pari a 13,4 milioni di teu, 2,5 milioni di veicoli e un traffico crocieristico di 1,7 milioni di passeggeri.





