30 settembre 2021

Livorno, prossimo alla pubblicazione il bando di gara per la realizzazione delle opere marittime di difesa e di dragaggio della Darsena Europa

Contestualmente all'avvio dei lavori l'AdSP procederà ad affidare in concessione l'intervento di realizzazione di un container terminal da 1,6 milioni di teu

È imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del bando di gara per la realizzazione delle opere marittime di difesa e per gli interventi di dragaggio previsti nell'ambito del progetto per la realizzazione della Darsena Europa, l'opera di espansione a mare del porto di Livorno. Lo ha annunciato oggi il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e commissario straordinario di questa nuova infrastruttura, Luciano Guerrieri, nel corso di una conferenza stampa alla presenza virtuale del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

L'appalto comprende le opere di protezione della nuova imboccatura portuale del porto labronico (imboccatura Nord), il nuovo bacino portuale della Darsena Europa con il relativo canale di accesso, la realizzazione di nuove vasche di contenimento e le attività di dragaggio connesse alla loro funzionalità. Sono previsti lavori per 393 milioni di euro (il quadro economico è di 450 milioni di euro).

Più in dettaglio, si prevede la realizzazione di una diga foranea esterna di 4,6 chilometri composta dal nuovo molo di sopraflutto (Diga Nord) e dalla realizzazione della nuova Diga della Meloria in sottoflutto (mentre quella vecchia verrà demolita). Verranno inoltre realizzate dighe interne per 2,3 chilometri a delimitare le nuove vasche di colmata (90 ettari) che si andranno ad aggiungere a quelle già esistenti (da 70 ettari) e già oggetto di un progetto di consolidamento.

Gli interventi di dragaggio sono finalizzati all'imbasamento delle nuove opere, all'approfondimento dei fondali del canale di accesso e alla realizzazione dei bacini e delle darsene interne. Complessivamente verranno dragati 15,7 milioni di metri cubi. Una quota dei sedimenti, per un totale di cinque milioni di metri cubi, verrà destinata al contrasto dell'innalzamento del livello del mare e della perdita delle superfici della costa per effetto dell'erosione costiera. I sedimenti verranno impiegati anche come materiale di riempimento e di costruzione in sostituzione del materiale vergine di cava, quindi con finalità di protezione del paesaggio.

Dal prossimo 6 ottobre i documenti riguardanti il bando saranno disponibili sul sito web dell'ente portuale. I soggetti interessati avranno tempo sino al 7 dicembre per presentare la propria candidatura. L'aggiudicazione è prevista per fine gennaio, dopo di che, ci vorranno 90 giorni per la progettazione esecutiva mentre, contemporaneamente, verranno avviate le attività per la bonifica bellica che richiederanno 270 giorni. Quindi i lavori inizieranno nel corso del 2022. Sono previsti 1.700 giorni per l'esecuzione degli interventi e dei dragaggi. I tempi di realizzazione dell'opera sono comunque legati allo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale che Guerrieri si propone di avviare quanto prima.

Il presidente dell'ente portuale ha anche spiegato che contestualmente all'avvio dei lavori pubblici, e successivamente all'avvenuta aggiudicazione degli interventi di prima fase, l'AdSP procederà, con separato appalto, ad affidare in concessione l'intervento di realizzazione di un container terminal potenzialmente in grado di accogliere traffici per un totale di 1,6 milioni di teu. Le dimensioni del terminal prevedono 60 ettari di piazzale, una banchina di 400 metri lineari con fondali a -16 metri (con possibilità di approfondimento fino a -20 metri), un canale di accesso con fondali a -17 metri (con possibilità di approfondimento a - 21 metri).

«Grazie a quest'opera - ha sottolineato Guerrieri - il porto di Livorno sarà in grado di generare uno sviluppo durevole, garantendo occupazione a tutto il territorio. Il presidente dell'AdSP ha evidenziato che si prevede che il solo appalto relativo alla realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi produrrà un'occupazione diretta stimata al primo anno di attività di 450-500 persone e una occupazione indiretta di circa 1.500-1.700 persone, con crescita significativa negli anni successivi.

Guerrieri ha rimarcato la necessità di procedere alla realizzazione della Darsena Europa: «senza questo intervento - ha spiegato - il porto non avrebbe più la possibilità di mantenere e sviluppare i propri traffici containerizzati ad alto livello, stanti i noti problemi di accessibilità marittima di cui soffriamo». Inoltre ha sottolineato che l'intervento creerà premesse per rispondere alla domanda già in atto di sviluppo dei traffici ro-ro di cui il porto di Livorno riveste il ruolo di leader nel Mediterraneo.



