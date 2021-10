4 ottobre 2021

Nei primi nove mesi di quest'anno le merci transitate sulla rotta artica del Mare del Nord sono cresciute del +3,5%

Il traffico di transito è raddoppiato

Nei primi nove mesi di quest'anno sulla Rotta del Mare del Nord, la via marittima che si snoda a settentrione dell'Asia lungo la costa artica russa, sono state trasportate 24,2 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +3,5% sul corrispondente periodo del 2020. Lo ha reso noto l'agenzia federale russa Northern Sea Route Administration, specificando che il solo volume di traffico marittimo di transito è raddoppiato essendo ammontato a quasi 1,4 milioni di tonnellate.

Nei primi nove mesi del 2021 il 60% del totale delle merci trasportate sulla Rotta del Mare del Nord era costituito da gas naturale liquefatto e da condensato di gas naturale.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec