5 ottobre 2021

Il BIMCO esorta l'IMO a definire linee guida per le ispezioni alle navi da remoto

Rilevante aumento della domanda di questo tipo di verifiche segnalato dalla società di classificazione

In occasione della riunione del Maritime Safety Committee (MSC) dell'International Maritime Organization (IMO), che è in svolgimento on-line da ieri, l'associazione del settore marittimo BIMCO, che partecipa ai lavori, preme perché vengano adottate linee guida per l'effettuazione di verifiche e ispezioni alle navi da remoto, tipologia di controlli che si è resa recentemente necessaria a causa dell'impossibilità di svolgere ispezioni fisicamente a bordo delle navi a causa delle limitazioni alla mobilità e dei requisiti di distanziamento sociale imposti durante la pandemia di Covid-19.

L'associazione si è dichiarata favorevole alle ispezioni da remoto, ove opportuno, come integrazione e alternativa ai normali controlli effettuati in loco. Il BIMCO ha infatti evidenziato che l'esperienza accumulata dall'inizio della crisi sanitaria ha dimostrato che le ispezioni da remoto possono essere realizzate, anche se risulta ancora non chiaro se le verifiche on-line forniscono la necessaria mole di informazioni e di dettagli necessari all'ispettore per eseguire il proprio compito.

Tuttavia, secondo l'associazione, è necessario definire linee guida omogenee per questo tipo di controlli a distanza anche in considerazione del rilevante aumento della domanda di ispezioni da remoto segnalato dalla società di classificazione, ed anche se, al momento, questa tipologia di controlli può essere effettuato solo per l'esecuzione di incarichi meno impegnativi, come la verifica dell'avvenuta riparazione di danni minori.



