5 ottobre 2021

Accordo tra AdSP dell'Adriatico Orientale, Comune di Trieste e a ARPA FVG nell'ambito del progetto Green Ports

L'ente portuale aderirà alla procedura pubblica “Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - Green Ports”

Oggi l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale assieme al Comune di Trieste e ad ARPA Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto il protocollo d'intesa che definisce il rapporto di collaborazione fra i tre enti nell'ambito del progetto Green Ports. Con la sottoscrizione dell'accordo sono stati condivise le azioni e le attività da attuarsi in ambito portuale per la riduzione degli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività insediate. In particolare, è stato condiviso che l'Autorità di Sistema Portuale aderirà alla procedura pubblica “Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - Green Ports” con interventi della seguente tipologia: produzione di energia da fonti rinnovabili; efficienza energetica degli edifici portuali; mezzi di trasporto elettrici; interventi sulle infrastrutture energetiche portuali non efficienti; realizzazione di infrastrutture per l'utilizzo dell'elettricità in porto.

Il Comune di Trieste e ARPA FVG supporteranno l'AdSP nelle procedure autorizzative e nella realizzazione di sistemi di monitoraggio degli interventi.

«Il protocollo firmato con ARPA e Comune di Trieste - ha spiegato Zeno D'Agostino, il presidente dell'ente che gestisce i porti di Trieste e Monfalcone - è fondamentale per lo sviluppo di progetti collegati ai finanziamenti PNRR cosiddetti Green Ports. Vanno ad integrare le attività che noi come Autorità di Sistema dovremo garantire nei confronti del Ministero della Transizione ecologica, e chiaramente prevedono una condivisione totale dal punto di vista dell'approvazione, della valutazione ambientale e dello sviluppo dei progetti con i referenti per la pianificazione urbanistica - il Comune- e per la parte di valutazione ambientale - ARPA».



