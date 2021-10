6 ottobre 2021

ZIM si dota di una piattaforma digitale per le spedizioni marittime end-to-end

Tiran: puntiamo a permettere a tutti di diventare self-shipper

La compagnia di navigazione containerizzata israeliana ZIM ha creato la piattaforma digitale Ship4wd per le spedizioni con l'obiettivo di offrire una servizio end-to-end di trasporto marittimo. L'iniziativa sarà inaugurata il prossimo 18 ottobre e sarà dedicata principalmente alle importazioni ed esportazioni delle piccole e medie aziende aziende statunitensi e canadesi con Cina, Vietnam e Israele. La compagnia ha reso noto che la nuova piattaforma è basata sulla tipologia di servizio one-stop-shop e copre tutti gli aspetti del trasporto marittimo internazionale consentendo alla clientela senza esperienza di trasporti transfrontalieri di gestire le loro importazioni ed esportazioni in maniera semplice ed efficiente.

«Ship4wd - ha spiegato il presidente e amministratore delegato della ZIM, Eli Glickman - è volta a gestire l'intera catena logistica end-to-end, sfruttando le nostre principali risorse come vettore globale leader con uno specifico approccio incentrato sul cliente, per fornire una soluzione digitale ottimale al segmento delle PMI». «Analogamente ad altre piattaforme innovative come Airbnb nel turismo e Uber nei trasporti che hanno trasformato i loro settori - ha specificato Assaf Tiran, vice presidente Global Customer Service della ZIM e responsabile per l'innovazione digitale - puntiamo a permettere a tutti di diventare self-shipper, semplificando e ottimizzando fino alla sua essenza il trasferimento delle merci in tutto il mondo: una soluzione di shipping in “pochi clic”».



