7 ottobre 2021

I camion a GNL inquinano meno? T&E risponde: ma quando mai! È il contrario

L'associazione invita a non sovvenzionare questi veicoli e ad eliminare le stazioni di rifornimento di gas dagli obiettivi dell'UE

Quali mezzi di trasporto acquistare per ridurre l'impatto sull'ambiente delle proprie attività? Se lo chiedono le ditte di autotrasporto così come le aziende che operano in altri segmenti trasportistici. Quelle società che effettuano servizi di trasporto su strada che hanno deciso di comprare camion alimentati a gas naturale liquefatto hanno (inconsapevolmente, aggiungiamo noi) sbagliato tutto. Almeno questa è l'opinione dell'organizzazione non governativa Transport & Environment (T&E).

Ad essere criticate dalle risultanze di uno studio commissionato T&E, in effetti, non sono le strategie aziendali delle imprese di autotrasporto, ma piuttosto le società che producono veicoli commerciali e che - è questa l'accusa dell'associazione - costruiscono mezzi che «inquinano l'aria assai più di quanto affermano i produttori».

In particolare, ha denunciato T&E, «i camion alimentati a gas naturale liquefatto non sono migliori per il clima rispetto ai camion diesel convenzionali». Questo - ha specificato l'organizzazione - è l'esito di nuovi testi indipendenti su strada commissionati da T&E e le cui conclusioni, da cui emergerebbe inoltre che i veicoli a gas naturale liquefatto emetterebbero molte più particelle ultrafini cancerogene - hanno indotto l'associazione ha raccomandare ai legislatori di supportare solo i veicoli pesanti a emissioni zero come i veicoli elettrici. Inoltre Transport & Environment ha esortato a porre fine alle sovvenzioni governative per i camion a GNL in tutti i paesi dell'Unione Europea e ad eliminare le stazioni di rifornimento di gas dagli obiettivi dell'UE per le infrastrutture di distribuzione del carburante.

«I camion a gas - ha commentato Fedor Unterlohner di T&E - rappresentano un vicolo cieco per il taglio delle emissioni e addirittura aggraveranno l'odierna crisi climatica. Solo i veicoli a zero emissioni sono in grado di decarbonizzare l'autotrasporto».



