11 ottobre 2021

Lunedì Hupac rileverà la gestione operativa del terminal intermodale dell'Interporto di Novara

Il nuovo gestore Combiconnect ha già ordinato due nuove gru e tre trattori

Lunedì prossimo la società intermodale elvetica Hupac rileverà la gestione operativa del terminal intermodale dell'Interporto di Novara. Il gruppo svizzero subentrerà in questa attività alla Eurogateway attraverso la filiale Combiconnect di Milano, che è partecipata all'80% da Hupac e al 20% da Centro Interportuale Merci Spa (CIM), la società che ha in concessione l'area del terminal ed è a sua volta controllata da Hupac. Eurogateway, che attualmente gestisce il terminal di Novara Boschetto, continuerà ad essere un partner strategico per il gruppo Hupac.

L'azienda elvetica ha specificato che ai 37 collaboratori attualmente impiegati sul Terminal Novara CIM viene garantita la continuità lavorativa mediante il passaggio del rapporto di lavoro a Combiconnect, nel pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e delle normative vigenti. Inoltre Hupac ha reso noto che Combiconnect ha già ordinato due nuove gru e tre trattori che saranno disponibili e operativi a partire dal 18 ottobre.

«Il nostro obiettivo - ha spiegato Piero Solcà, direttore Terminal e Infrastrutture del Gruppo Hupac - è sviluppare ulteriormente questo terminal strategico per il trasferimento del traffico transalpino. Oggi Novara CIM gestisce oltre 60 coppie di treni settimanali, in maggioranza dell'operatore Hupac Intermodal, su un impianto di 150.000 metri quadri dotato di sette binari di carico e scarico. I piani di investimento sono già nel cassetto e prevedono l'allungamento dei binari dagli attuali 600 metri allo standard europeo di 740 metri, nuovi binari di entrata/uscita, gru a portale e un sofisticato sistema OCR per la lettura automatica dei dati dei treni e delle unità di carico».



