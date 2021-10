13 ottobre 2021

Rail Cargo Group attiva un collegamento ferroviario fra Villach e il porto di Trieste

È operato con carri ferroviari convenzionali

La compagnia ferroviaria Rail Cargo Group (RCG) del gruppo austriaco ÖBB ha annunciato l'attivazione di un nuovo collegamento ferroviario fra Villach, in Carinzia, e il porto di Trieste che viene realizzato per la prima volta con trazione propria e con carri ferroviari convenzionali e che, ha specificato l'azienda, è particolarmente idoneo al trasporto di legname, acciaio, alluminio ed altri metalli non ferrosi. Tramite il Terminal Villach Süd, inoltre, i carichi possono essere inoltrati sull'ampia rete di servizi internazionali di RCG.



