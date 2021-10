20 ottobre 2021

Ancora un trimestre record per il gruppo logistico Kuhne + Nagel

Nel periodo luglio-settembre forte aumento delle spedizioni aeree a fronte di un lieve calo di quelle marittime

Nel terzo trimestre di quest'anno è proseguito il trend di forte crescita in atto da diversi mesi dei risultati finanziari della Kuhne + Nagel che ha consentito al gruppo logistico elvetico di registrare anche in questo periodo performance record a partire dal fatturato netto trimestrale che non è mai risultato così elevato essendo ammontato a 8,57 miliardi di franchi svizzeri (otto miliardi di euro), con un incremento del +70,3% sul terzo trimestre del 2020. Tale cifra è stata raggiunta grazie al fatturato netto record conseguito dalla divisione di spedizioni marittime del gruppo che è stato pari a 3,90 miliardi di franchi svizzeri (+119,7%), ma anche al notevole rialzo del fatturato netto generato dalla divisione di spedizioni aeree che è risultato pari a 2,60 miliardi di franchi (+109,3%), cifra che è inferiore solo al record storico di 3,63 miliardi di franchi segnato nel terzo trimestre del 2018 (tuttavia il record storico del fatturato lordo prodotto dalla divisione è stato totalizzato nel terzo trimestre del 2021 con 2,77 miliardi di franchi). In sensibile crescita anche il fatturato netto generato dalle attività di trasporto terrestre del gruppo che si è attestato a 922 milioni di franchi svizzeri (+15,8%).

Nel terzo trimestre del 2021 il gruppo ha registrato nuovi valori record anche del margine operativo lordo, dell'utile operativo e dell'utile netto che sono risultati pari rispettivamente a 971 milioni (+61,8%), 789 milioni (+112,7%) e 578 milioni di franchi svizzeri (+117,3%). La sola divisione che si occupa di spedizioni marittime ha totalizzato valori record dell'EBITDA e dell'EBIT che sono stati pari a 494 milioni (+243,1%) e 487 milioni (+255,5%). La divisione di spedizioni aeree ha ottenuto un EBITDA di 258 milioni (+10,7%) ed un utile operativo di 239 milioni (+41,4%), valori che sono entrambi inferiori solo a quelli record segnati nel secondo trimestre del 2021. Le attività di trasporto terrestre hanno generato un EBITDA di 37 milioni (+48,0%) ed un EBIT di 21 milioni di franchi svizzeri (+75,0%).

Relativamente al volume di attività operative realizzate dal gruppo nel terzo trimestre di quest'anno, i volumi di spedizioni aeree hanno raggiunto il nuovo record storico di 584mila tonnellate di merci (+65,0%) mentre le spedizioni marittime sono risultate pari a 1,19 milioni di container teu, con un calo del -1,7% sul terzo trimestre del 2020 (il record è stato ottenuto nel terzo trimestre del 2019 con 1,28 milioni di teu).









