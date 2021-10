22 ottobre 2021

Il 15 novembre a Gioia Tauro prenderà il via il progetto “Il Porto incontra” promosso da UNIPORT

È il primo di una serie meeting itineranti presso le Autorità di Sistema Portuale

Il prossimo 15 novembre a Gioia Tauro prenderà il via “Il Porto incontra”, il progetto promosso da UNIPORT, l'associazione che rappresenta le imprese che operano in ambito portuale, con il primo di una serie meeting itineranti presso le Autorità di Sistema Portuale volti a favorire il confronto fra operatori e stakeholder istituzionali locali e nazionali, accendendo i riflettori su un settore strategico per l'Italia.

Ad aprire i lavori dell'evento inaugurale sarà l'intervento della vice ministra delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Teresa Bellanova, che risponderà alle sollecitazioni e alle proposte avanzate dall'associazione e dagli operatori presenti. Interverranno poi importanti esponenti istituzionali nazionali e locali. Tra i temi al centro del dibattito dell'evento, l'impatto del PNRR sul settore con particolare interesse al Sud Italia e non mancherà un confronto anche sul bando Green Ports del Ministero della Transizione Ecologica, che ha stanziato 270 milioni di euro per le proposte progettuali nel settore dell'intermodalità e della logistica integrata, escludendo però dalla platea dei possibili beneficiari le Autorità di Sistema Portuale del Sud Italia.

Antonio Davide Testi, presidente vicario di UNIPORT e amministratore delegato di Medcenter Container Terminal, che ospiterà l'incontro, si è detto «fiducioso in un intervento del decisore politico al fine di rimediare a quest'esclusione che rischia di pregiudicare la competitività dei terminalisti del Sud Italia attraverso due possibili percorsi alternativi: integrare il bando consentendo anche al Sud di beneficiare dei fondi oppure costituire ex novo un nuovo bando ad hoc per destinare i fondi anche al Meridione».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail