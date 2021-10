22 ottobre 2021

Il 29 ottobre a Palermo un convegno su spedizioni internazionali e settore agroalimentare

È organizzato dall'Associazione Siciliana Operatori Spedizionieri e Logistica in collaborazione con Fedespedi e Confetra Sicilia

Il prossimo 29 ottobre dalle ore 10.15 alle 12.45 a Palermo, presso Palazzo Trinacria, si terrà un convegno dal titolo “Imprese di spedizioni internazionali: un valore aggiunto per la sicurezza dell'eccellenza agroalimentare del territorio” organizzato dall'Associazione Siciliana Operatori Spedizionieri e Logistica in collaborazione con Fedespedi e Confetra Sicilia. La partecipazione all'incontro dà diritto al riconoscimento dei crediti formativi da parte del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD) che è partner dell'evento insieme a AIPSA - Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale e Fondazione Pietro Barbaro.

Anticipando i temi del convegno, il presidente dell'Associazione Siciliana Operatori Spedizionieri e Logistica, Alberto Cozzo, ha sottolineato che «l'agroalimentare è tra i settori di punta dell'export italiano, come evidenziato anche dagli ultimi dati: il Rapporto Export 2021 di SACE ci dice che nel 2020 le vendite all'estero sono cresciute del +2,5% in valore e nel 2021 è previsto un incremento del +11% per i comparti alimentari e bevande e prodotti agricoli, un trend confermato dalla performance dei primi quattro mesi del 2021, +11,7% in base alle elaborazioni dell'ultimo Fedespedi Economic Outlook. In questo contesto - ha ricordato Cozzo - la regione Sicilia vanta una produzione agroalimentare d'eccellenza che rappresenta una risorsa strategica per l'export regionale - il secondo più rilevante del Mezzogiorno - e nazionale. Una risorsa che è possibile potenziare e valorizzare tramite l'organizzazione di una filiera di trasporto attenta e specializzata su questa tipologia di prodotti».

Per partecipare al convegno in presenza, o seguire online in diretta streaming, occorre registrarsi a questo link.



Programma

Apertura lavori:

Alberto Cozzo - Presidente Associazione Siciliana Operatori Spedizioni e Logistica

Saluti introduttivi di:

Silvia Moretto - Presidente Fedespedi e Vicepresidente Confetra

Mauro Nicosia - Presidente Confetra Sicilia

Alessandro Manfredini - Vicepresidente AIPSA

Giampiero Calaciura - Presidente Consiglio territoriale degli Spedizionieri doganali della Regione Sicilia

Massimiliano Giglio, Segretario Generale Vicario CI.S.Co.

Interventi dei relatori:

Francesco Dilillo, Corporate Safety Manager Gruppo Casillo

Francesco Mandolini, HSE & Security Manager di Esselunga

Federico Cesari, food and perishable Sector Manager di DHL Global Forwarding

Andrea Patrone, Doganalista e Responsabile Commerciale di Fresco Ship's Agency & Forwarding Srl

Conclusioni:

Gaetano Armao, Vicepresidente della Regione Sicilia



