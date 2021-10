22 ottobre 2021

Il gruppo logistico italiano Bomi compra la brasiliana Linex

L'azienda sudamericana opera a servizio del settore farmaceutico

Il gruppo italiano Bomi, specializzato nella logistica integrata al servizio del settore healthcare, ha acquisito la brasiliana Line Express (Linex), azienda che opera nel medesimo settore con spedizioni aeree a servizio del settore farmaceutico che consegnano giornalmente prodotti ai principali distributori, ospedali e cliniche su tutto il territorio nazionale. Bomi ha spiegato che questa operazione permetterà al gruppo di rafforzare in Brasile la rete di Bomi Health Carrier, con cui gestisce l'intera supply chain di prodotti healthcare fino alla consegna al destinatario finale, e di consolidare le soluzioni di Bomi Health Forwarding per la gestione e la distribuzione dei trial clinici.







