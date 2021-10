26 ottobre 2021

Nel cantiere navale Meyer Turku si è svolta la coin ceremony di Costa Toscana

La nuova nave da crociera sarà consegnata a fine anno

Oggi nel cantiere navale finlandese di Meyer Turku si è svolta la tradizionale coin ceremony di Costa Toscana, nel corso della quale alcune monete commemorative sono state posizionate sulla nuova nave da crociera come simbolo beneaugurante per i membri dell'equipaggio, per i passeggeri e i viaggi futuri. Nelle due settimane precedenti Costa Toscana era uscita dai cantieri di Turku per effettuare le prove tecniche in mare, durante le quali la nave ha superato con successo una serie di test di verifica del corretto funzionamento di impianti, apparecchiature e dei motori con propulsione a gas naturale liquefatto.

Costa Toscana sarà consegnata a Costa Crociere alla fine di quest'anno. La prima crociera della nuova nave partirà da Savona il 5 marzo 2022 con un itinerario di una settimana che comprenderà Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo e Civitavecchia/Roma. Dopo il suo debutto la nuova ammiraglia della compagnia crocieristica rimarrà posizionata nel Mediterraneo occidentale per tutto l'anno. Nel corso della stagione estiva visiterà Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Ibiza, Valencia, Marsiglia, mentre durante la stagione autunnale Palma de Maiorca prenderà il posto di Ibiza.



