26 ottobre 2021

The Italian Sea Group presenta una proposta irrevocabile di acquisto dell'unitario complesso aziendale del Fallimento Perini Navi

Il prezzo offerto è di 47 milioni di euro

The Italian Sea Group, gruppo cantieristico che opera nel segmento della nautica di lusso, ha comunicato di avere presentato oggi al giudice delegato del Tribunale di Lucca una proposta irrevocabile per l'acquisto dell'intero complesso aziendale del Fallimento Perini Navi Spa. In particolare, la proposta ha per oggetto il compendio mobiliare ed immobiliare dei cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa, una nave in corso di costruzione, commessa n. 2369, i marchi ed i brevetti, la partecipazione sociale (100%) in Perini Navi U.S.A. Inc. ed i rapporti giuridici in essere con i dipendenti e con i terzi. Il prezzo offerto da The Italian Sea Group alla procedura del Fallimento Perini Navi è pari a 47 milioni di euro.

Ricordando che a luglio scorso aveva già confermato il proprio interesse per Perini Navi, ma solo a valori compatibili con la creazione di valore per la società e per i propri azionisti ( del 15 luglio 2021), The Italian Sea Group ha specificato di aver formulato un'offerta economica corredata da un preciso piano industriale e di rilancio del prestigioso marchio Perini.

«Tale operazione - ha sottolineato The Italian Sea Group - testimonia ancora una volta la ferma volontà di TISG di incrementare gli spazi destinati alle nuove costruzioni oltre che di voler espandere ulteriormente il proprio mercato di riferimento, rafforzando il posizionamento nel mondo degli yacht a vela e portando nel gruppo un ulteriore brand italiano di fama internazionale quale è Perini Navi».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail