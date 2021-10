27 ottobre 2021

I risultati finanziari trimestrali del gruppo logistico DSV hanno segnato nuovamente valori mai raggiunti in precedenza

Nel terzo trimestre del 2021 anche i volumi di spedizioni aeree e marittime non sono mai stati così elevati in questo periodo dell'anno

Il terzo trimestre del 2021 è stato per il gruppo logistico danese DSV un altro periodo trimestrale record in termini di risultati finanziari registrati dall'azienda, che ha presentato un bilancio le cui principali voci mostrano un valore mai raggiunto in precedenza. A partire dai ricavi, che nel periodo luglio-settembre di quest'anno sono ammontati a 49,6 miliardi di corone danesi (6,7 miliardi di euro), con un eccezionale rialzo del +76,2% sul terzo trimestre del 2020 quando il volume d'affari aveva segnato un aumento del +14,7% sul corrispondente periodo del 2019. Il nuovo picco storico del giro d'affari è stato generato da ricavi record in tutti i principali segmenti d'attività del gruppo: le spedizioni aeree e marittime hanno prodotto ricavi pari a 36,9 miliardi di corone danesi (+105,8%), le spedizioni stradali pari a 8,8 miliardi (+16,8%) e le altre attività logistiche ricavi pari a 4,7 miliardi di corone danesi (+39,9%).

Il margine operativo lordo ha raggiunto il valore record di 5,5 miliardi di corone danesi (+48,6%), con un apporto di 3,8 miliardi dalle spedizioni aeree e marittime (+71,5%), di 702 milioni dalle spedizioni stradali (+2,6%) e di 951 milioni dalle altre attività logistiche (+33,2%). Record anche per l'utile operativo che si è attestato a quasi 4,5 miliardi di corone danesi, con apporti pari rispettivamente a 3,5 miliardi (+76,6%), 465 milioni (+3,8%) e 486 milioni (+55,8%) dai tre principali segmenti d'attività. L'utile netto ha registrato il valore record di quasi 3,2 miliardi di corone danesi (+136,4%).

Nel terzo trimestre del 2021 le spedizioni aeree movimentate da DSV sono state pari a 387mila tonnellate, volume che rappresenta il nuovo record per questo periodo dell'anno e una crescita del +28,8% sullo stesso trimestre del 2020. Quest'anno anche le spedizioni per via marittima movimentate dal gruppo danese hanno stabilito un nuovo record per il terzo trimestre dell'anno essendo state pari a 634mila teu (+11,5%).

All'incremento dei risultati finanziari ed operativi della DSV hanno contribuito parzialmente le attività logistiche della kuwaitiana Agility di cui il gruppo danese ha completato l'acquisizione il 16 agosto scorso ( del 16 agosto 2021).









