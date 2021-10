28 ottobre 2021

Il produttore cinese di container CIMC registra performance finanziarie e commerciali trimestrali record

Nel periodo luglio-settembre le vendite di dry container sono aumentate del +222,5%

Nel terzo trimestre di quest'anno il produttore cinese di container intermodali China International Marine Containers (Group) Co. (CIMC) ha ottenuto performance finanziarie e commerciali record superando il picco storico trimestrale stabilito appena nel trimestre precedente. Nel periodo luglio-settembre del 2021 i ricavi del gruppo hanno raggiunto la quota record di 45,06 miliardi di yuan (sette miliardi di dollari), con un rilevante incremento del +86,5% sul terzo trimestre dello scorso anno. Anche i valori dell'utile operativo e dell'utile netto sono saliti ad un livello mai raggiunto in precedenza essendo risultato pari rispettivamente a 35,80 miliardi di yuan (+304,9%) e 4,90 miliardi di yuan (+302,1%).

Nel terzo trimestre del 2021 pure le vendite di container sono state record essendone stati ceduti un totale pari a 798mila teu (+199,0%). Un nuovo picco storico che è stato ottenuto grazie al nuovo record di vendite di container per carichi secchi che sono state pari a 763mila teu (+222,5%). In crescita (+16,4%) anche le vendite di container frigo che hanno totalizzato quasi 36mila teu, settore, questo, in cui il record è stato segnato nel quarto trimestre del 2015 con quasi 55mila teu reefer venduti da CIMC.









