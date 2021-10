29 ottobre 2021

Gualtiero Brugger è stato nominato presidente della Moby

La compagnia sottolinea gli ottimi risultati conseguiti nella stagione estiva

Il professore emerito di finanzia aziendale Gualtiero Brugger è stato nominato presidente della Moby, incarico lasciato nei giorni scorsi dal fondatore della compagnia di navigazione, Vincenzo Onorato ( del 12 ottobre 2021). Ieri l'assemblea degli azionisti, oltre alla nomina di Brugger a membro e presidente del consiglio di amministrazione, ha nominato membri del Cda anche Lanfranco Senn, consigliere indipendente, Roberta Casali, consigliere indipendente, Achille Onorato, amministratore delegato, e Beniamino Carnevale.



La compagnia ha specificato che il consiglio di amministrazione così costituito proseguirà il progetto già avviato, di rilancio della società anche alla luce degli ottimi risultati della stagione estiva e del piano di emergenza attuato dal management.



