2 novembre 2021

Hapag-Lloyd, il terzo trimestre è andato meglio di quanto previsto

Annunciate anche le nuove previsioni per l'intero anno finanziario 2021

Il trend eccezionalmente positivo del mercato del trasporto marittimo containerizzato in atto dalla seconda metà del 2020 è ulteriormente confermato dall'annuncio della compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd che prevede di archiviare il terzo trimestre del 2021 con risultati finanziari assai più elevati rispetto a quanto atteso in precedenza e, soprattutto, a quelli conseguiti lo scorso anno. In particolare, l'azienda ritiene che chiuderà il periodo luglio-settembre di quest'anno con un EBITDA di circa 3,9 miliardi di dollari, rispetto a 756 milioni di dollari nel corrispondente trimestre dello scorso anno, e con un utile operativo di circa 3,5 miliardi di dollari, rispetto all'EBIT trimestrale di 402 milioni dello scorso anno.

Per i primi nove mesi del 2021 sono attesi EBITDA ed EBIT pari rispettivamente a circa 8,2 e 6,9 miliardi di dollari contro 1,82 miliardi e 858,3 milioni di dollari nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno.

Hapag-Lloyd ha ritoccato al rialzo anche le previsioni per l'inteso esercizio annuale 2021, che ora ritiene si chiuderà con un EBITDA di 12,0-13,0 miliardi di dollari ed un EBIT di 10,3-11,3 miliardi di dollari rispetto alle corrispondenti precedenti previsioni di 9,2-11,2 miliardi e 7,5-9,5 miliardi di dollari.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail