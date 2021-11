3 novembre 2021

CMA CGM assume la diretta gestione del container terminal al Pier 300 del porto di Los Angeles

Accordo per comprare il 90% del capitale della Fenix Marine Services

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha stretto un accordo per acquisire il 90% del capitale della Fenix Marine Services (FMS), società che gestisce il container terminal alle banchine 302-305 (Pier 300) del porto di Los Angeles. La quota di capitale è attualmente di proprietà del fondo EQT Infrastructure III della svedese EQT e il gruppo armatoriale transalpino ha reso noto che l'acquisizione avverrà sulla base di un valore dell'impresa quantificato in 2,3 miliardi di dollari. Il restante 10% della FMS è già di proprietà della CMA CGM, che con la transazione diverrà così unico proprietario della società terminalista statunitense.

Motivando la decisione di procedere all'acquisizione dell'intero controllo della FMS, il presidente e amministratore delegato della CMA CGM, Rodolphe Saadé, ha rilevato che «la rapida ripresa dell'economia mondiale ha posto in evidenza l'importanza dei porti e delle infrastrutture logistiche. Per gestire il modo efficiente le nostre operazioni portuali sulla costa occidentale degli Stati Uniti - ha spiegato Saadé - abbiamo deciso di acquisire Fenix Marine Services. Fenix Marine Services - ha sottolineato - è uno dei terminal più grandi di questa nazione e uno dei suoi gateway più strategici. È una struttura industriale chiave che rafforzerà in modo significativo la nostra posizione e sosterrà la nostra rapida crescita in questo mercato».

Il container terminal di FMS ha una capacità di traffico annua pari a circa 2,5 milioni di teu e l'infrastruttura portuale è gestita nell'ambito di un contratto di concessione che scadrà nel 2043. L'approdo è dotato di 16 gru di banchina, di cui otto in grado di operare su navi portacontenitori di elevata capacità. FMS ha oltre 145 dipendenti.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail