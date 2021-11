3 novembre 2021

L'ICS ribadisce: senza finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo lo shipping non riuscirà a decarbonizzarsi

L'associazione rinnova l'esortazione ad approvare un fondo da cinque miliardi di dollari realizzato con risorse private

Solo ingenti investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo potranno consentire all'industria del trasporto marittimo di raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni di carbonio entro il 2050. Lo evidenzia un rapporto dell'organizzazione marittima International Chamber of Shipping realizzato sotto la guida della società di consulenza britannica Ricardo. Il documento “A zero emission blueprint for shipping” rileva l'urgente necessità di aumentare i finanziamenti per lo sviluppo di tecnologie innovative per il trasporto marittimo e osserva che, invece, secondo gli ultimi dati resi disponibili dall'International Energy Agency, le spese private per la ricerca e lo sviluppo nel settore dello shipping sono diminuite da 2,7 miliardi di dollari nel 2017 a 1,6 miliardi nel 2019.

«Lo shipping - ha ricordato il segretario generale dell'ICS, Guy Platten, riferendosi alla proposta avanzata a fine 2019 dalle principali organizzazioni del settore ( del 18 dicembre 2019) - ha presentato la richiesta al proprio organismo di riferimento delle Nazioni Unite di approvazione di un fondo di ricerca e sviluppo da cinque miliardi di dollari creato esclusivamente con i contributi del settore. Questo rapporto - ha sottolineato Platten - chiarisce quanto sia essenziale questo fondo per far progredire in modo equo le tecnologie e i combustibili alternativi necessari con la rapidità e la scala necessari per decarbonizzare l'industria mondiale dello shipping».



