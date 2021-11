4 novembre 2021

Domani l'evento finale di un progetto per la limitazione dell'inquinamento sonoro nei porti

Ha avuto una durata di 36 mesi

Domani si terrà un seminario on-line quale evento finale del progetto “L.I.S.T Port : Limitazione Inquinamento Sonoro dal Traffico nei Porti commerciali” il cui obiettivo è il miglioramento della sostenibilità dei porti commerciali e delle piattaforme logistiche collegate contribuendo alla riduzione dell'inquinamento acustico. In particolare, lo scopo è quello di migliorare il “clima acustico” delle città portuali attraverso l'utilizzo di sistemi integrati ITS di gestione del traffico e l'obiettivo generale è quello di valutare come tali sistemi incidano sulla riduzione dei volumi di traffico e quindi delle pressioni sonore in ambito portuale ed urbano.

Nel corso del progetto sono stati messi a punto adeguati modelli di analisi acustica e specifiche azioni sul traffico “in tempo reale” finalizzati all'abbattimento del rumore, dopo aver condotto in differenti città portuali dell'area di cooperazione una campagna di misurazioni della pressione acustica, sincronizzate con i flussi dei mezzi utilizzati nella logistica portuale e con quelli generati e attratti dal porto. Uno dei prodotti finali dell'intera attività del progetto è consistito nell'elaborazione di un documento metodologico di sintesi, “Indirizzi per la redazione di linee guida per la realizzazione di interventi di mitigazione del rumore generato dalle attività portuali”, a supporto delle autorità preposte, che intenderanno affrontare analoghe problematiche su città portuali assimilabili alle casistiche analizzate.

Il progetto, della durata di 36 mesi, ha avuto una dotazione finanziaria complessiva di 1,9 milioni di euro, di cui 1 6 milioni provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR). I partner del progetto sono l'Università di Cagliari, la Camera di Commercio di Bastia,l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sez. Regione Toscana (ANCI Toscana), il Groupement d'Intérêt Public pour la Formation et l'Insertion Professionnelle de l'Académie de Nice, ANCI Liguria e l'Università di Pisa.



Programma

On line - Link per l'evento: https://zoom.us/j/94593087773?pwd=TEEyZklCdkZ0WmZGR0dGa0ZPYnQ0UT09 9:00 Saluti di Benvenuto e apertura dei lavori - Prof. Francesco Mola, Rettore dell'Università di Cagliari Unica 9:10 Introduzione al meeting, saluti e presentazione del progetto e dei Partner -Prof. Paolo Fadda, Responsabile del progetto List Port

Sessione 1 - La problematica del rumore del traffico generato dalle attività portuali : il progetto List Port 09:30 Contenuti e articolazione delle attività del progetto - Ing.Federico Sollai, Responsabile tecnico List Port, Unica

Le attività di progetto e sperimentali condotte dai Partner 09:50 Dott.ssa Elena Conti ANCI TOSCANA 10:05 Dott. Luca Petralia -Vice Direttore ANCI LIGURIA 10:20 M.Paoli, Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse 10:35 Dott.ssa Gianna Masu, Comune di Olbia 10:50 Prof. Marino Lupi e Prof. Alessandro Farina UNIPI UNIPI 11:05 Pausa caffé

Sessione 2 - Approfondimenti tecnici e problematiche parallele 11:20 Il modello traffico rumore- Prof. Roberto Baccoli UNICA 11:35 Il modello di capacità acustica - Prof. Marino Lupi e Prof. Alessandro Farina UNIPI 11:50 I pannelli a messaggio variabile: il ruolo nel sistema di infomobilità. Ing Alessandro Guariso La SEMAFORICA 12:05 Il progetto sulle App del sistema infomobilità. Dott .Marco Boero ALGOWAT 12:20 Le modellizzazione del rumore portuale nei progetti Interreg Marittimo:dalle sorgenti alla valutazione dell'impatto dei loro singoli contributi. Dipartimento Pisa di ARPAT - Prof. Gaetano Licitra 12:35 Il Cluster dei progetti sulle tematiche acustiche rispetto i porti- Prof. Corrado Schenone 12:50 Dibattito e chiusura dei lavori - Unica



