4 novembre 2021

Il Parlamento ha approvato definitivamente il decreto Infrastrutture

Giovannini: è un passo cruciale per accelerare le riforme previste dal PNRR e favorire lo sviluppo di tutte le modalità di trasporto

Oggi il Senato, con 190 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto, ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 121 in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha ringraziato «i parlamentari per l'attento esame delle norme che - ha specificato il ministro - ha arricchito il provvedimento di disposizioni importanti e molto attese. È - ha aggiunto Giovannini - un passo cruciale per accelerare le riforme previste dal PNRR e per favorire lo sviluppo di tutte le modalità di trasporto, con una forte impronta verso la sostenibilità sociale e ambientale, e verso la riduzione delle disuguaglianze che ancora persistono in tutto il Paese».



