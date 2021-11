5 novembre 2021

Nel terzo trimestre il traffico marittimo attraverso lo Stretto del Bosforo è cresciuto del +3,4%

Nel periodo gennaio-settembre del 2021 l'incremento è stato del +0,6%

Nei primi nove mesi di quest'anno nello Stretto del Bosforo, lungo l'importante rotta marittima che collega il Mediterraneo con il Mar Nero, sono transitate complessivamente 28.738 navi, con un lieve incremento del +0,6% sullo stesso periodo del 2020, di cui 3.889 navi cisterna (-2,8%) e 24.849 unità navali di altro tipo (+1,2%). In termini di stazza lorda, le navi transitate hanno totalizzato 466,0 milioni di tonnellate (+1,2%).

Nel solo terzo trimestre del 2021 il traffico navale attraverso lo Stretto è ammontato a 9.661 navi, con una crescita del +3,4% sul periodo luglio-settembre dello scorso anno, di cui 1.268 navi cisterna (+4,2%) e 8.393 navi di altra tipologia (+3,3%). La stazza lorda delle navi transitate è risultata pari a 162,9 milioni di tonnellate (+7,2%).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail