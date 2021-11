5 novembre 2021

L'impresa terminalista ICTSI registra risultati operativi e finanziari trimestrali record

Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi sono aumentati del +28,3%

Nel periodo luglio-settembre di quest'anno il gruppo terminalista filippino International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) ha registrato risultati finanziari e operativi trimestrali record, a partire dai volumi di traffico containerizzato movimentati dai suoi terminal portuali che hanno raggiunto il picco storico di oltre 2,8 milioni di teu, con un incremento del +6,9% sul terzo trimestre del 2020, di cui quasi 1,3 milioni di teu movimentati dai terminal del gruppo nei porti asiatici (+0,7%), 835mila teu dai terminal nei porti delle Americhe (+10,7%) e 686mila teu dai terminal nei porti in Europa, Medio Oriente ed Africa (+15,2%).

Mai così elevato anche il valore dei ricavi totalizzati da ICTSI nel terzo trimestre di quest'anno che sono ammontati a 496,5 milioni di dollari (+28,3%), record che è tale pure per i soli ricavi generati dalle attività portuali che si sono attestati a 482,4 milioni di dollari (+27,2%). Nuovi picchi storici sono stati segnati anche dai valori dell'EBITDA, dell'utile operativo e dell'utile netto che sono risultati pari rispettivamente a 296,9 milioni di dollari (+30,9%), 233,8 milioni di dollari (+38,9%) e 132,2 milioni di dollari (+67,0%).

Il network del gruppo ICTSI è costituito da 35 terminal portuali (inclusi quelli in fase di sviluppo) situati in 20 nazioni, di cui undici nelle Filippine.





