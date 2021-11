5 novembre 2021

Costituita la rappresentanza marchigiana di Federlogistica

L'associazione regionale è presieduta da Andrea Morandi

Oggi ad Ancona è stata costituita stamani la sede marchigiana di Federlogistica, la federazione nazionale del mondo Conftrasporto Confcommercio che raggruppa la filiera integrata delle imprese di logistica marittima e terrestre. A guidarla nelle vesti di presidente sarà Andrea Morandi, affiancato da un consiglio direttivo inizialmente composto da Lorenzo Talevi (vice presidente), Michele Menghini, Fabrizio Ricciardi e Gabriele Costantini.

«Oggi - ha sottolineato il neo presidente Morandi - le Marche si arricchiscono di un'associazione che mira soprattutto a favorire la nascita di sinergie, lo scambio di know-how e la progettazione tra imprese che svolgono attività diverse all'interno della stessa filiera. Essa vuole inoltre rafforzare e innovare i meccanismi della rappresentanza datoriale anche a livello locale, tenuto conto della centralità assunta oggi dalla logistica delle merci nello sviluppo economico e nella transizione ecologica del Paese».

Il presidente di Federlogistica nazionale, Luigi Merlo, si è detto «felice della nascita di Federlogistica Marche, grazie all'attivismo di Andrea Morandi. La nostra associazione - ha evidenziato - sta crescendo in modo rilevante in tutta Italia, e nelle prossime settimane nasceranno altre realtà regionali. Stiamo creando un modello di rappresentanza unico nel suo genere nel panorama nazionale».



