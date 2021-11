8 novembre 2021

La statunitense Viasat compra la società britannica di comunicazioni satellitari Inmarsat

Transazione del valore di 7,3 miliardi di dollari

L'americana Viasat Inc. comprerà la società britannica di comunicazioni satellitari Inmarsat per 7,3 miliardi di dollari. Le due parti hanno siglato un accordo vincolante basato su questa cifra che è ripartita in 850 milioni in contanti, 46,36 milioni di azioni ordinarie Viasat valutate 3,1 miliardi in base al prezzo di chiusura di venerdì e l'assunzione di 3,4 miliardi di indebitamento. Viasat e Inmarsat hanno evidenziato che la fusione creerà uno operatore innovativo leader nelle comunicazioni globali.

Due anni fa Inmarsat era stata acquisita per 3,4 miliardi di dollari dal consorzio Triton ( del 25 marzo 2019).







