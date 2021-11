10 novembre 2021

ÖBB Rail Cargo annuncia un nuovo servizio tra il Vorarlberg e la Svizzera orientale

Connessioni anche con Belgio e Italia

L'operatore ferroviario austriaco ÖBB Rail Cargo ha annunciato la prossima attivazione di un servizio tra lo Stato austriaco di Vorarlberg e la Svizzera orientale, con tre rotazioni settimanali fra il terminal austriaco di Wolfurt e i terminal svizzeri di Frenkendorf e Niederglatt. L'azienda ha evidenziato che l'iniziativa consentirà di rafforzare i collegamenti fra l'economia dell'area del Lago di Costanza non solo con il porto di Rotterdam, ma anche con il porto belga di Anversa e con quelli italiani di Genova e La Spezia.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec