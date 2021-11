11 novembre 2021

Lunedì a Gioia Tauro si terrà l'evento “Il Porto incontra”

È promosso da FISE Uniport

Il prossimo 15 novembre alle ore 14.30, presso il Medcenter Container Terminal del porto di Gioia Tauro, si terrà l'evento “Il Porto incontra” promosso da FISE Uniport, l'associazione che rappresenta le imprese che operano in ambito portuale. Ad aprire l'incontro, che intende promuovere il confronto fra stakeholder portuali nazionali e locali, sarà l'intervento della vice ministra delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Teresa Bellanova.

Sono in programma gli interventi di Antonio Davide Testi, amministratore delegato di Medcenter Container Terminal e presidente vicario di Fise Uniport, Federico Barbera, presidente di FISE Uniport, Andrea Agostinelli, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, e Michele Volpicella, responsabile Sviluppo e Commercializzazione Territoriale Sud Ovest di Rete Ferroviaria Italiana.

Sarà possibile anche seguire la diretta streaming dell'evento sul canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCmtVy0kTR7o41VRPoKeiKUA o dal sito http://www.associazione-uniport.org/.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail