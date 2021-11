18 novembre 2021

Crescita trimestrale del traffico delle merci nei porti dell'Albania, calo in quelli della Croazia

Ripresa del traffico dei passeggeri

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci movimentato dai porti albanesi è ammontato a 1,33 milioni di tonnellate di merci, con un deciso incremento del +25,4% sullo stesso periodo del 2020 che segue le accentuate crescite del +13,9%, +14,5% e +16,1% segnate rispettivamente nell'ultimo trimestre del 2020 e nel primo e secondo trimestre del 2021. In decisa ripresa anche il traffico dei passeggeri movimentati dagli scali portuali della nazione adriatica che è stato pari a 526mila persone, con un rialzo del +268,4% sul periodo luglio-settembre dello scorso anno.

Nel terzo trimestre del 2021, invece, il traffico delle merci movimentato dai porti della Croazia è diminuito del -8,9% essendosi attestato a 5,05 milioni di tonnellate rispetto a 5,43 nel corrispondente periodo dello scorso anno, calo che segue gli incrementi del +11,5%, +15,5% e +10,2% registrati nel quarto trimestre del 2020 e nel primo e secondo trimestre di quest'anno. Il traffico dei passeggeri ha totalizzato un aumento del +50,1% essendo stato di 15,8 milioni di persone.





