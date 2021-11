18 novembre 2021

Tarros include il porto di Genova nel servizio diretto Italia-Libia

Lo scalo del capoluogo ligure verrà toccato ogni 14 giorni

Il gruppo Tarros includerà scali al porto di Genova nell'ambito del proprio servizio diretto per la Libia. La nuova rotazione della linea marittima Italia-Libia Express (ILE) prevede toccate ai porti di Salerno (su inducement), La Spezia, Genova, Malta, Tripoli, Misurata, Salerno. Il porto del capoluogo ligure verrà scalato ogni 14 giorni.

Domani, nell'ambito dell'ILE, è prevista la partenza da Genova della nave Vento di Grecale diretta a Tripoli via Malta.







