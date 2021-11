19 novembre 2021

DFDS registra un netto miglioramento dei risultati prodotti dall'attività nel Mediterraneo

Nella regione sono stati trasportati 1,2 milioni di metri lineari di rotabili (+17,6%)

Nel terzo trimestre di quest'anno la crescita dei volumi di carichi trasportati dalla flotta di navi ro-pax della DFDS ha consentito al gruppo armatoriale di registrare un incremento del +22,5% dei ricavi che sono risultati pari a 4,61 miliardi di corone danesi (592 milioni di euro) rispetto a 3,60 miliardi di corone danesi nel periodo luglio-settembre del 2020. L'utile operativo è ammontato a 360 milioni (+10,4%) e l'utile netto a 242 milioni di corone danesi (-0,8%).

Nel terzo trimestre del 2021 le navi del gruppo hanno trasportato 10,6 milioni di metri lineari di rotabili e 162mila tonnellate di altre merci, con crescite rispettivamente del +0,7% e +17,4% sullo stesso periodo dello scorso anno. In calo, invece, i passeggeri trasportati dalla flotta che hanno totalizzato 388mila persone (-32,9%).

Nella sola regione del Mediterraneo, mercato in cui la presenza di DFDS ha avuto un forte impulso a partire dal 2018 grazie all'acquisizione della turca U.N. Ro-Ro effettuata con il più ingente investimento mai effettuato dal gruppo, la flotta ha trasportato oltre 1,2 milioni di metri lineari di rotabili, con un aumento del +17,6% al quale ha dato un rilevante contributo la nuova rotta aperta dal gruppo fra Turchia e Spagna. Le attività nella regione hanno generato ricavi pari a 740 milioni di corone danesi (+39,9%) ed un utile operativo di 160 milioni (+77,8%).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail