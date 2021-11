23 novembre 2021

Un baccellierato in Maritime Business per i diplomati ITS

Accordo tra Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, Business College di Atene e Greek Institute of Maritime Education

La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile (FAIMM), il Business College di Atene (BCA) e il Greek Institute of Maritime Education (GIME) hanno sottoscritto un accordo per l'erogazione di un Bachelor in Maritime Business per i diplomati di istituti tecnici superiori. Riconoscendo gli interessi reciproci nel campo dell'istruzione e della formazione marittima, e considerando i vantaggi delle rispettive istituzioni derivanti dall'instaurazione di legami internazionali, con l'intesa FAIMM e BCA GIME mirano a promuovere la cooperazione accademica tra Italia e Grecia fornendo strumenti di alta formazione a chi avrà già in mano il diploma ITS.

L'accordo siglato comporta che tutti gli studenti e le studentesse dei corsi di coperta e macchina, previa un corso di inglese erogato gratuitamente dall'Accademia, potranno fare domanda di iscrizione al College BCA GIME vedendo riconosciuti i crediti e i percorsi formativi svolti in aula. Il programma annuale di studi prevede quattro moduli (Maritime Business Management / International Maritime Policy and Regulations / Maritime Law / Financial Management in Shipping) e una tesi finale (Maritime Business Research Project) per vedersi riconosciuto il titolo erogato dalla West London University, che collabora a livello istituzionale con BCA-GIME.

L'accordo tra Faimm e BCA-GIME prevede un periodo iniziale di tre anni di cooperazione, sviluppabile in futuro anche su altri progetti e attività. Il programma può essere frequentato al 100% da remoto, in modo che anche gli studenti possano svolgere senza problemi i loro obblighi professionali.



