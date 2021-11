24 novembre 2021

CMA CGM ha ordinato a Hyundai Mipo Dockyard la costruzione di dieci portacontainer da 2.000 teu

Contratto del valore di circa 630 milioni di dollari

La francese CMA CGM ha ordinato al cantiere navale sudcoreano Hyundai Mipo Dockyard la costruzione di dieci portacontenitori della capacità di 2.000 teu con propulsione dual-fuel alimentata a gas naturale liquefatto. Il contratto ha un valore complessivo di 745,6 miliardi di won (630 milioni di dollari). Le nuove navi saranno consegnate entro il 30 settembre 2024.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec