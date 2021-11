25 novembre 2021

Quaranta lavoratori della Gioia Tauro Port Agency riceveranno l'indennità di mancato avviamento

Parere positivo dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha reso noto che i lavoratori della Gioia Tauro Port Agency, correttamente iscritti al relativo elenco, riceveranno l'indennità di mancato avviamento. Si tratta di 40 persone per le quali l'Inps aveva bloccato il pagamento dell'Ima dallo scorso agosto. Il via libera segue il parere reso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che, nello specificare i criteri per la regolare iscrizione dei lavoratori alla Port Agency, ha fugato ogni dubbio sulla correttezza dell'interpretazione che l'ufficio legale dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio aveva da sempre sostenuto.

Nel condividere la posizione dell'ente portuale, l'Ufficio legislativo del MIMS ha chiarito che l'AdSP ha iscritto i lavoratori nell'elenco della Port Agency in applicazione all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 243/2016, convertito in legge n°18 del 2017 e modificato dal decreto-legge 104/2020, convertito in legge 126/2020. È stato, infatti, puntualizzato che nell'area portuale di Gioia Tauro esiste una condizione soggettiva di persone licenziate per esubero da impresa ex art. 18 o ex art.16 e che, da almeno cinque anni, persistono stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminaliste e delle imprese portuali. L'ente portuale, in via prudenziale. ha ritenuto di far confluire nell'Agenzia gli ulteriori soggetti licenziati per esubero applicando oltre ai meri criteri fissati dalla norma in materia, riferita all'esubero da impresa ex art. 16 o ex art. 18 regolarmente autorizzata, ulteriori “criteri di salvaguardia” che hanno sostanzialmente assimilato le valutazioni effettuate in sede di prime iscrizioni a quelle successive all'emendamento. Nello specifico, quindi, è stata verificata ed accertata la sussistenza del requisito del godimento degli ammortizzatori sociali dell'impresa ex art. 18 o ex art. 16 nel quinquennio precedente all'entrata in vigore dell'emendamento.

I lavoratori che rientrano nell'elenco sono quelli appartenuti alle società Automar (ex BLG), Coopmar, Universal Service, International Shipping, Sea Work e All Service.



