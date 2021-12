1 dicembre 2021

Geodis ha comprato la connazionale Transport Perrier

L'azienda è specializzata nel trasporto di carichi pallettizzati

Il gruppo logistico francese Geodis, nel quadro della propria strategia di ampliamento del servizio nel segmento LTL, ha comprato la connazionale Transport Perrier, società del gruppo Sobotram specializzata nel trasporto di carichi pallettizzati. Transport Perrier, fondata nel 1955, ha una flotta di 410 veicoli e dà lavoro a 260 persone. La società, che ha cinque sedi in Francia a Lons-Le-Saunier, Lunéville, Noves, Seiche-sur-le-Loir e Liévin, entrerà a far parte della divisione Geodis Road Transport che impiega più di 4.300 persone in 95 sedi in 18 nazioni europee.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec