1 dicembre 2021

Federlogistica Marche chiede un presidente per l'AdSP dell'Adriatico Centrale

Morandi: sono passati ben 12 mesi da quando l'authority non ha più un presidente e da circa sei manca un segretario generale

Federlogistica Marche denuncia che l'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale è senza presidente da un anno. Attualmente l'ente è guidato dal commissario straordinario Pettorino. «Premesso che, come ho sempre detto - ha precisato il presidente di Federlogistica Marche, Andrea Morandi - l'ammiraglio Pettorino non è un commissario straordinario, ma uno straordinario commissario dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale e che in questa situazione sta facendo un lavoro eccellente, guardando il calendario ci si accorge che oggi sono passati ben 12 mesi da quando l'authority non ha più un presidente e da circa sei manca un segretario generale».

«Oggi - ha proseguito Morandi - celebriamo un anniversario non gioioso per le imprese del comparto che, se da un lato con proprie risorse e capacità riescono a “tenere botta”, dall'altro con una presidenza dell'authority ancora vacante, non riescono a pianificare in modo compiuto progetti di lungo termine a fronte di investimenti già programmati e in parte realizzati. Come è noto lo shipping è un settore soggetto a mutamenti rapidi e continui, dove il tempo gioca un ruolo determinante. in tale contesto, aggravato anche dagli effetti della pandemia da Covid 19, la portualità italiana e ancor di più quella marchigiana necessità di una governance stabile, capace di favorire i traffici e dunque il lavoro delle imprese. Basta tergiversare - ha concluso il presidente di Federlogistica Marche - è arrivato il tempo di decidere, affinché una delle infrastrutture cardine delle Marche esca dall'attuale impasse. Lo chiedono le aziende, i lavoratori ed i territori».



