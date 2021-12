15 dicembre 2021

Ottobre segna uno stop alla ripresa dei traffici delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado

Il Comitato di gestione dell'AdSP approva il piano di rilocalizzazione dei depositi chimici Superba e Carmagnani a Genova

Ad ottobre 2021 il traffico delle merci nel porto di Genova ha registrato un lieve incremento del +0,8% essendo stato pari a 4,10 milioni di tonnellate rispetto a 4,07 milioni ad ottobre 2020, ma è risultato in calo del -8,4% rispetto allo stesso mese dell'anno pre-pandemia del 2019. Particolarmente rilevante la flessione delle merci containerizzate che sono ammontate a 1,76 milioni di tonnellate con una movimentazione di container pari a 194mila teu, con decrementi rispettivamente del -11,5% e -7,2% sull'ottobre 2020 e contrazioni del -16,0% e -13,0% sull'ottobre 2019. Modesto l'aumento (+0,6%) delle merci convenzionali che hanno totalizzato 878mila tonnellate, volume inferiore del -1,2% rispetto a quello movimentato ad ottobre 2019.

Nel settore delle rinfuse liquide gli oli minerali si sono attestati a 1,11 milioni di tonnellate, con un +31,9% sull'ottobre 2020 ed un -8,0% sull'ottobre 2019, mentre gli altri carichi liquidi sono stati pari a 94mila tonnellate, di cui 46mila tonnellate di oli vegetali e vino (rispettivamente +57,0% e +30,1%) e 48mila tonnellate di prodotti chimici (+13,1% e +46,1%). Nel comparto delle rinfuse solide il traffico commerciale è stato di 43mila tonnellate (-62,1% e -7,3%) e il traffico industriale di 152mila tonnellate (+51,7% e +57,8%). Accentuata la diminuzione delle forniture di bunker e provviste di bordo che sono risultate pari a 63mila tonnellate, con flessioni del -20,9% e del -15,7% sui mesi di ottobre del 2020 e 2019.

In ripresa il traffico dei passeggeri, con 101mila unità nel segmento dei traghetti e 113mila in quello delle crociere, con crescite del +48,4% e +762,0% sull'ottobre 2020 e cali del -5,4% e -34,6% sull'ottobre 2019.

Ad ottobre 2021 il porto di Savona-Vado Ligure, anch'esso gestito dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha movimentato 1,32 milioni di tonnellate di merci, con una diminuzione del -1,1% sull'ottobre 2020 e un incremento del +12,7% sull'ottobre 2019. Nel settore delle merci varie le merci in container sono state pari a 227mila tonnellate (+60,7% e +263,8%), i rotabili a 397mila tonnellate (+9,6% e +1,3%), la frutta a 29mila tonnellate (-13,1% e -26,9%), gli acciai a 9mila tonnellate (+7,8% e -5,8%) e i prodotti forestali a 19mila tonnellate (-3,7% e +39,1%). Le rinfuse liquide hanno totalizzato 505mila tonnellate (-20,9% e -1,8%) e quelle solide 137mila tonnellate (+2,1% e -3,6%). Nel comparto dei passeggeri i crocieristi sono stati 39mila (+893,1% e -67,5%) e i passeggeri dei traghetti 20mila (+3,791,3% e +78,1%).

Intanto oggi il Comitato di gestione dell'AdSP della Liguria Occidentale ha approvato il piano di rilocalizzazione dei depositi chimici Superba e Carmagnani del porto di Genova, attualmente inseriti nel contesto abitativo del quartiere di Multedo, in ambito portuale e di adottare la conseguente proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del vigente Piano Regolatore Portuale relativo a Ponte Somalia. Viene dato così mandato alle strutture dell'ente portuale di procedere con l'invio della stessa al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, nel contempo, di proseguire con l'istruttoria sull'istanza presentata da Superba Srl esaminando tra l'altro gli aspetti occupazionali e lo sviluppo dei traffici. Nello specifico, la proposta di ATF consentirà di aggiungere alle articolazioni funzionali commerciali già presenti nel compendio di Sampierdarena le operazioni portuali relative alla movimentazione e allo stoccaggio dei prodotti chimici.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail