21 dicembre 2021

Al gruppo turco Global Ports Holding la gestione del terminal crociere del porto di Crotone

La durata massima della concessione è di quattro anni

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha deliberato all'unanimità l'assegnazione dell'affidamento in concessione del terminal crociere del porto di Crotone alla società milanese Port Operation Holding Srl del gruppo turco Global Ports Holding (GPH), che è il principale operatore indipendente mondiale di terminal crocieristici. L'affidamento della concessione alla POH era stato proposto dall'ente portuale in seguito all'istruttoria amministrativa delle domande rispondenti al relativo avviso pubblico di concessione demaniale marittima ( del 5 ottobre 2021).

La durata massima della concessione è di quattro anni, mentre il successivo rinnovo sarà definito in seguito ad un'ulteriore procedura di evidenza pubblica.

«Si tratta - ha evidenziato il presidente dell'AdSP, Andrea Agostinelli - di un risultato concreto, che ha visto l'ente costruire e collaudare una infrastruttura di decisiva importanza per lo sviluppo del porto di Crotone. Abbiamo proceduto all'assegnazione della concessione secondo criteri innovativi e trasparenti, che ci hanno permesso di garantire celerità e puntualità nel completamento di un progetto di crescita per l'intero territorio e la sua comunità portuale».



