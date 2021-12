22 dicembre 2021

CULMV, dopo 13 anni stabilizzati 74 soci

L'organico della compagnia salirà a 965 unità

Ieri sera, presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, si è concluso il confronto tra Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti e Compagnia Unica Paride Batini (CULMV) sul futuro occupazionale di 74 soci dell'organico speciale. Si tratta di lavoratori che da oltre 13 anni hanno una forma di contratto precario, ma che in pratica sono parte integrante dell'organico della Compagnia.

A seguito dell'accordo la CULMV entro il prossimo 31 marzo dovrà stabilizzare i 74 soci portando l'organico a 965 unità.

«Siamo - ha dichiarato il segretario generale di Filt Cgil Genova, Enrico Poggi - molto soddisfatti dell'accordo raggiunto. Da anni stiamo perseguendo la via della stabilizzazione ed ora finalmente ci siamo riusciti: credo che per i 74 soci e le loro famiglie questo sarà un Natale speciale».



