23 dicembre 2021

Istituito lo Sportello Unico Amministrativo dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

È collegato alla piattaforma digitale di CalabriaSUAP

L'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha istituito lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) previsto dall'art. 15 bis della legge 84/94. L'ente portuale ha ricordato che si tratta di un obiettivo strategico indicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che i presidenti delle autorità portuali sono tenuti a raggiungere entro il 31 dicembre e il cui obiettivo è quello di garantire la digitalizzazione delle procedure amministrative degli enti portuali.

Dal prossimo primo gennaio, quindi, i permessi di accesso ai porti interni alla circoscrizione dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e l'iscrizione al registro previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione dovranno essere inoltrati, obbligatoriamente ed esclusivamente, attraverso lo Sportello Unico Amministrativo dell'ente collegato alla piattaforma digitale di CalabriaSUAP, grazie alla sinergia istituzionale dell'AdSP con la Regione Calabria e Fincalabra.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail