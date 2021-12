30 dicembre 2021

Il porto di Koper chiude il 2021 sfiorando quota un milione di container movimentati

Nel 2022 è attesa un'ulteriore crescita del +3%

Il porto di Koper sta per chiudere il 2021 con un traffico annuale record dei container che sfiorerà quota un milione di teu. Ad oggi, infatti, sono stati movimentati 997mila teu, volume superiore rispetto a quello di 945mila teu movimentati nell'intero 2020 e al precedente picco storico di oltre 988mila teu registrato nel 2018.

L'autorità portuale Luka Koper ha evidenziato che quest'anno i flussi di container e di autovetture attraverso il porto sloveno, che sono segmenti di traffico strategici per lo scalo, sono cresciuti così come il traffico delle rinfuse solide. Nel settore delle rinfuse liquide, invece, si è verificata una riduzione dei volumi di prodotti petroliferi a causa dell'impatto della pandemia di Covid-19.

Luka Koper stima di archiviare l'esercizio annuale 2021 con ricavi pari a 222,3 milioni di euro, con un aumento del +6% sullo scorso anno, e con un utile operativo ed un utile netto in diminuzione rispettivamente del -19% e -18% e pari a 27 milioni e 26,1 milioni di euro (-19%).

L'authority portuale prevede che nel 2022 i ricavi segneranno un rialzo del +9%, mentre per il traffico complessivo delle merci movimentato dal porto sloveno è atteso un incremento del +3% determinato da maggiori volumi in tutti i segmenti merceologici, tra cui un aumento del +3% del traffico containerizzato misurato in container da 20' che - ha evidenziato l'ente - consentirà a Koper di mantenere la propria leadership in questo settore tra i porti dell'Adriatico. Anche per il traffico di automobili è atteso un incremento del +4% che dovrebbe consentire allo scalo sloveno di mantenere il proprio primato nel Mediterraneo in questo comparto d'attività.



