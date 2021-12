31 dicembre 2021

Nel 2021 i diritti di transito per il passaggio nel canale di Suez hanno generato ricavi record

Superati i sei miliardi di dollari

Nel 2021 i ricavi generati dai diritti di transito delle navi che attraversano il canale di Suez raggiungeranno una nuova quota record. L'Autorità del canale egiziano ha reso noto che nei giorni scorsi i ricavi hanno oltrepassato quota sei miliardi di dollari dall'inizio dell'anno, rispetto a 5,61 miliardi registrati nel 2020 e a 5,80 miliardi di dollari nel 2019. La Suez Canal Authority ha evidenziato che il nuovo record sarà raggiunto nonostante nel 2021 il livello delle tariffe di transito sia risultato invariato rispetto allo scorso anno.









