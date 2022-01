3 gennaio 2022

Nuovo record annuale storico del tonnellaggio delle navi transitate nel canale di Suez

Lo scorso anno nella via d'acqua egiziana sono transitate 20.694 unità navali

Lo scorso anno il canale di Suez è stato attraversato complessivamente da 20.694 navi, con un incremento del +9,9% sul 2020 nonostante alla fine di marzo 2021 l'incaglio nella via d'acqua egiziana della portacontainer Ever Given abbia bloccato i transiti per sei giorni. Se il numero di navi transitate lo scorso anno risulta sensibilmente superiore a quello del 2020, è tuttavia assai inferiore al record storico di 22.545 navi transitate nel 1982. È però necessario evidenziare che nel 2021 il tonnellaggio netto SCNT delle navi transitate nel canale di Suez ha raggiunto il nuovo record storico di 1,27 miliardi di tonnellate, con un incremento del +8,6% sul 2020 e una crescita del +5,2% sul precedente picco storico stabilito nel 2019.

Come preannunciato venerdì dalla Suez Canal Authority ( del 31 dicembre 2021), inoltre, lo scorso anno i ricavi generati dai diritti di transito del canale hanno totalizzato la quota record di 6,3 miliardi di dollari.

Nel solo quarto trimestre del 2021 nel canale sono transitate globalmente 5.521 navi, numero che rappresenta il nuovo record per l'ultimo trimestre dell'anno, un aumento del +14,8% sul quarto trimestre del 2020 e risulta inoltre inferiore al solo record storico di 5.719 navi segnato nel terzo trimestre del 2008.









