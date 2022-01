3 gennaio 2022

L'AdSP del Mare di Sardegna ha attivato il proprio Sportello Unico Amministrativo

Inizialmente sarà rivolto principalmente alla gestione delle pratiche relative al Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha attivato il proprio Sportello Unico Amministrativo, servizio che si inquadra nel processo di dematerializzazione e semplificazione delle procedure amministrative dell'ente ed è raggiungibile dalla home page del sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it. Nella prima versione, lo SUAMS - acronimo di Sportello Unico Amministrativo Mare di Sardegna - sarà rivolto principalmente alla gestione delle pratiche relative al Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione, istituito a disciplina di tutte le attività industriali, artigianali, commerciali che si svolgono nei porti e sul demanio marittimo di competenza e, pertanto, soggette a vigilanza dell'AdSP. Previa registrazione, i nuovi utenti interessati potranno così procedere alla prima iscrizione ordinaria o occasionale sull'apposito Registro, al rinnovo o, inoltrare iscrizione dedicata alla categoria dei chimici di porto. Tutte le istanze presentate precedentemente al primo gennaio 2022, invece, non richiederanno, fino a naturale scadenza, nuovo inoltro tramite sistema digitale.

A breve la prima versione dello SUAMS attualmente on-line verrà implementata con l'estensione della dematerializzazione e della semplificazione anche alle istanze relative alle concessioni demaniali marittime nelle aree di competenza dell'AdSP del Mare di Sardegna.



