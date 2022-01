4 gennaio 2022

Cassa Depositi e Prestiti finanzia con 53 milioni di euro i lavori di manutenzione straordinaria del porto di Augusta

L'obiettivo è di riqualificare lo scalo commerciale e migliorare le condizioni di sicurezza della navigazione

Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un finanziamento del valore di 53 milioni di euro all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del porto di Augusta che hanno l'obiettivo di riqualificare lo scalo commerciale e migliorare le condizioni di sicurezza della navigazione marittima. In particolare, il finanziamento verrà utilizzato per completare il rifiorimento e il ripristino statico della diga foranea del porto siciliano, situata nel lato nord e nella parte centrale (primo lotto lavori). L'intervento consentirà di mettere in sicurezza la rada di Augusta che si estende sul litorale di tre comuni, Augusta, Melilli e Priolo, e che, oltre al porto commerciale, racchiude al suo interno i pontili petroliferi delle grandi raffinerie presenti.

L'operazione si inserisce nel rapporto tra Cassa Depositi e Prestiti e le Autorità di Sistema Portuale per lo sviluppo del settore marittimo e portuale e prevede anche iniziative di collaborazione relative alla definizione degli aspetti oltre che finanziari anche progettuali, economici e contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali come definito dal protocollo d'intesa siglato il 9 giugno 2020 con Assoporti ( del 9 giugno 2020).



