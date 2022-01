10 gennaio 2022

Partnership di Konecranes e Pesmel per l'automatizzazione dello stoccaggio dei container

L'obiettivo è di ridurre la complessità delle operazioni, accelerare il lavoro e ottimizzare gli spazi

La società finlandese di produzione di mezzi di sollevamento e movimentazione Konecranes ha siglato un accordo di partnership con la connazionale Pesmel, azienda specializzata nell'offerta di soluzioni logistiche per l'industria, con lo scopo di commercializzare con il brand Konecranes una tecnologia per la gestione di magazzini automatizzati per lo stoccaggio dei container che consente di impilarli sino ad un'altezza di 14 tiri.

«Molte attività logistiche e centri di distribuzione - ha spiegato Tero Vallas, business development manager di Konecranes Port Solutions, illustrando gli obiettivi dell'intesa - devono far fronte alla movimentazione di un ingente numero di container in arrivo e in uscita, confrontandosi con una notevole complessità operativa e una crescente carenza di spazi. Ora le soluzioni per lo stoccaggio e movimentazione di container di Konecranes e Pesmel - ha sottolineato - metteranno ordine nel caos di container eliminando la complessità delle attività, incrementando le movimentazioni e riducendo anche notevolmente gli spazi necessari ai container nell'ambito degli hub logistici e nei centri di distribuzione».



