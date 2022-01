12 gennaio 2022

L'americana Lineage Logistics compra tre società di logistica olandesi

Si tratta delle aziende Van Tuyl Logistics, H&S Coldstores e Frigocare Rotterdam

La statunitense Lineage Logistics ha rafforzato sensibilmente la propria presenza nel Benelux comprando le olandesi Van Tuyl Logistics, H&S Coldstores e Frigocare Rotterdam BV, società specializzate principalmente nella logistica dei prodotti refrigerati. Con le acquisizioni, l'azienda americana ha incrementato la propria capacità di magazzino in Olanda di oltre 250mila metri cubi.

Oltre alle strutture di stoccaggio, con l'acquisizione Lineage Logistics si dota inoltre di ulteriori veicoli e attrezzature. La Van Tuyl Logistics, che ha sede a Gameren, ha una flotta di 60 camion e 90 trailer. La H&S Coldstores, il cui quartier generale è situato a Beneden-Leeuwen, ha una flotta di più di 250 veicoli e oltre 1.500 unità cisterna per alimenti liquidi. La Frigocare Rotterdam ha sede nelle adiacenze del centro logistico della Lineage Logistics nel porto di Rotterdam.



