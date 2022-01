13 gennaio 2022

Nel 2022 rimarrà invariato il numero di scali ai porti italiani delle portacontainer di OCEAN Alliance

Livorno rientra nel network di servizi dell'alleanza

Nel 2022 rimarrà invariato il numero le toccate ai porti italiani dei servizi del network marittimo containerizzato delle compagnie di navigazione CMA CGM, COSCO Shipping Lines, Evergreen Line e Orient Overseas Container Line (OOCL) che operano in collaborazione nell'ambito della OCEAN Alliance, istituita nel 2017. Quest'anno l'alleanza prevede di operare complessivamente 352 portacontainer per una capacità di stiva complessiva pari a 4,43 milioni di teu, navi che saranno impiegate in 42 servizi di linea, di cui 23 servizi transpacifici, sette sulla rotta Estremo Oriente - Nord Europa, quattro su quella Estremo Oriente - Mediterraneo, quattro servizi con il Medio Oriente, tre servizi transatlantici e due servizi per il Mar Rosso.

In Italia le navi di OCEAN Alliance continueranno a scalare il porto di Genova nell'ambito di tre servizi e il porto di Trieste con un servizio. Al porto della Spezia approderà un servizio avendo il porto ligure perso una linea a vantaggio di quello di Livorno che rientrerà nel network dell'alleanza armatoriale .

Di seguito la configurazione dei quattro servizi Far East - Mediterraneo di OCEAN Alliance: AEM1: Qingdao, Shanghai, Ningbo, Kaohsiung, Hong Kong, Yantian, Singapore, canale di Suez, Pireo, La Spezia, Genova, Fos, Valencia, Pireo, canale di Suez, Colombo, Singapore, Hong Kong, Qingdao AEM2: Qingdao, Pusan, Shanghai, Ningbo, Nansha, Yantian, Singapore, canale di Suez, Malta, Valencia, Barcellona, Fos, Genova, Malta, Beirut, canale di Suez, Jeddah, Jebel Ali, Port Kelang, Xiamen, Qingdao. AEM3: Pusan, Shanghai, Ningbo, Xiamen, Shekou, Singapore, canale di Suez, Port Said West, Beirut, Istanbul Evyap (Izmit), Istanbul Ambarli (Avcilar), Constanza, Odessa, Pireo, Port Said West, canale di Suez, Jeddah, Port Kelang, Pusan AEM6: Shanghai, Ningbo, Pusan, Shekou, Singapore, canale di Suez, Malta, Koper, Trieste, Rijeka, Port Said West, canale di Suez, Jeddah, Port Kelang, Shekou, Shanghai



